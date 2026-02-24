Festa di primavera oltre 3,5 mln di visite nei musei sci-tech della Cina

La Festa di primavera ha attirato più di 3,5 milioni di visitatori nei musei scientifici cinesi, provocando un afflusso record. Le mostre temporanee, che combinano scienza e intrattenimento, hanno coinvolto famiglie e studenti in attività interattive e dimostrazioni dal vivo. La grande affluenza ha portato a una notevole affluenza di pubblico, con molti che hanno cercato di scoprire innovazioni e tecnologie del paese. La partecipazione ha superato le aspettative delle strutture museali.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – I musei cinesi della scienza e della tecnologia hanno ricevuto oltre 3,5 milioni di visite durante i nove giorni di vacanza per la Festa di primavera, presentando al pubblico delle mostre a tema che hanno integrato conoscenza, intrattenimento ed esperienze culturali. Lo ha dichiarato ieri il China Science and Technology Museum (CSTM) di Pechino. Lo stesso CSTM ha accolto più di 200.000 visitatori con eventi per celebrare l'Anno del cavallo, mentre i musei della scienza e della tecnologia in tutto il Paese hanno adattato le proprie attività al contesto locale, inaugurando una serie di eventi a tema scientifico che fondono la cultura dello zodiaco cinese, il patrimonio culturale immateriale e le tecnologie d'avanguardia.