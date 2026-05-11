Perugia il cordoglio dell' amministrazione comunale per la morte di Sergio Repetto
L'amministrazione comunale di Perugia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto. Nato a luglio, aveva 59 anni al momento della morte. Laureato con il massimo dei voti e lode in Scienze politiche all’Università di Cagliari, Repetto aveva accumulato una lunga esperienza nel settore. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Comune.
Cordoglio dell'amministrazione comunale di Perugia per la scomparsa di Sergio Repetto. Sessant’anni il prossimo mese di luglio, laureato con il massimo dei voti e lode in Scienze politiche ad indirizzo politico-economico all’Università di Cagliari, Repetto aveva maturato una lunga esperienza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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