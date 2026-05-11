Perugia il cordoglio dell' amministrazione comunale per la morte di Sergio Repetto

L'amministrazione comunale di Perugia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Sergio Repetto. Nato a luglio, aveva 59 anni al momento della morte. Laureato con il massimo dei voti e lode in Scienze politiche all’Università di Cagliari, Repetto aveva accumulato una lunga esperienza nel settore. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

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