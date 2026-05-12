Muore al Meyer a cinque anni Inchiesta per omicidio colposo

Un bambino di cinque anni è deceduto presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il decesso è avvenuto durante un controllo programmato, che si era reso necessario a causa di un peggioramento dei dolori. La morte improvvisa si è verificata nella notte, mentre il padre si trovava nella stanza vicino alla quale il bambino riposava. Attualmente, le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio colposo.

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FIRENZE Un semplice controllo programmato da tempo, poi l’intensificarsi dei dolori, fino al decesso inaspettato nel cuore della notte, mentre il padre dormiva a pochi metri di distanza. Quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato è una tragedia difficile da capire e ancora più difficile da accettare: un bimbo fiorentino di cinque anni è morto all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il pm titolare dell’inchiesta, Ester Nocera, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime ore potrebbe staccare i primi avvisi di garanzia e disporre accertamenti tecnici irripetibili in grado di stabilire le cause del decesso. Al momento...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore al Meyer a cinque anni. Inchiesta per omicidio colposo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bambino di cinque anni morto al Meyer, aperto un fascicolo per omicidio colposo in procuraFIRENZE – La Procura di Firenze ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica scomparsa del bambino di 5 anni,... Leggi anche: Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: si indaga per omicidio colposo Argomenti più discussi: Bimbo morto al Meyer dopo una risonanza: la Procura indaga sulle cause; Firenze, bimbo di 5 anni muore all'ospedale pediatrico Meyer: era ricoverato per forti mal di pancia. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo; Tragedia in ospedale: morto bambino di 5 anni. Era entrato per un mal di pancia. Aperto un fascicolo; Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. LE INDAGINI Al Meyer muore un bambino di 5 anni ricoverato per un mal di pancia, aperta un’inchiesta a cura della redazione Firenze x.com Cosa c'è di sbagliato nella scrittura di Twilight? reddit Muore al Meyer a cinque anni. Inchiesta per omicidio colposoFIRENZE Un semplice controllo programmato da tempo, poi l’intensificarsi dei dolori, fino al decesso inaspettato nel cuore della notte, mentre ... lanazione.it