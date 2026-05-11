Un bambino di cinque anni è deceduto presso l’ospedale pediatrico di Firenze. La procura ha avviato un’indagine per omicidio colposo, ipotesi di reato che riguarda potenziali responsabilità nel trattamento o nelle cure ricevute. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sui soggetti coinvolti, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Omicidio colposo. E’ questa l’ipotesi di reato per la quale la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati, per la morte di un bambino di 5 anni, avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio mentre era ricoverato per accertamenti medici all’ ospedale pediatrico Meyer per forti dolori addominali. E’ stata disposta l’autopsia e sono già state acquisite le cartelle cliniche. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era stato portato dai genitori in ospedale nella mattinata di venerdì per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. L’esame, però, non sarebbe stato completato a causa dell’ intensificarsi del dolore accusato dal bambino, che è stato quindi trasferito al pronto soccorso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: si indaga per omicidio colposo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposoLa procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel...

Leggi anche: Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo

Argomenti più discussi: Firenze, bimbo di 5 anni muore all'ospedale pediatrico Meyer: era ricoverato per forti mal di pancia; Cefalù, bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: è gravissimo; Tragedia in ospedale: morto bambino di 5 anni. Era entrato per un mal di pancia. Aperto un fascicolo; Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave.

Bimbo di 5 anni si perde in Calabria: ritrovato e riportato a casa x.com

Milan per una settimana con un bambino di 2 anni? Aiuto per l'itinerario!! reddit

Mamma, ho mal di pancia Bimbo di 5 anni perde la vita in Ospedale (1 / 2)Doveva essere una giornata dedicata a un semplice accertamento medico, uno di quei controlli che molte famiglie affrontano con la speranza di ottenere finalmente risposte a piccoli disturbi ricorrenti ... donna.fidelityhouse.eu