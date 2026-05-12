A Firenze, nel secondo semestre del 2025, sono stati emessi circa 180.000 verbali per eccesso di velocità, con una media di circa mille multe al giorno. I dati evidenziano una costante presenza di multe legate alla violazione dei limiti di velocità, confermando la persistente attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare il rispetto delle norme stradali. La questione riguarda principalmente le aree urbane dove la polizia locale ha concentrato i controlli.

Firenze, 12 maggio 2026 – Mille multe al giorno soltanto per eccesso di velocità. A Firenze i velocar continuano a fare strage di verbali e i numeri del secondo semestre 2025 raccontano una città dove il piede pesante resta una cattiva abitudine difficile da sradicare. Da luglio a dicembre, infatti, sono state 180.035 le auto sanzionate per aver superato i limiti: una media impressionante di oltre 30mila multe al mese. Tradotto: circa mille al giorno. Il record assoluto spetta al velocar di viale Etruria, in uscita dalla città, autentico incubo degli automobilisti: qui sono stati elevati 62.160 verbali in appena sei mesi. https:www.lanazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe velocar, che numeri: a Firenze in sei mesi mille verbali al giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

13 multe senza accorgersene, è successo a Roma. La strada della Capitale che detiene un vero record di verbaliTutti sappiamo che guidare per le strade della Capitale può trasformarsi in un’esperienza complessa, ma in alcuni casi il rischio va ben oltre le...

Guadalcanal: l’isola presa in un giorno, difesa per sei mesiNel 1942 la guerra per acquisire il predominio nel Pacifico arrivò nelle Isole Salomone, un remoto protettorato britannico che sorgeva circa 1200...