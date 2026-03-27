Nel 1942, le Isole Salomone divennero il centro di un'aspra battaglia tra le forze alleate e quelle giapponesi, che si contesero il controllo di Guadalcanal. L’isola fu conquistata dai giapponesi in un solo giorno, ma la resistenza alleata durò circa sei mesi, durante i quali si svolsero numerosi scontri e operazioni militari. La battaglia rappresentò un punto cruciale nel conflitto nel Pacifico.

Nel 1942 la guerra per acquisire il predominio nel Pacifico arrivò nelle Isole Salomone, un remoto protettorato britannico che sorgeva circa 1200 chilometri a est della Nuova Guinea. Un arcipelago esotico e selvaggio, composto da piccole isole vulcaniche circondate da barriere coralline, dove sottili lingue di sabbia bianca conducevano a giungle impenetrabili, che si alternavano a creste scoscese e vallate profonde capaci di ammaliare chiunque le osservasse, rivelandosi un paradiso terrestre decisamente ostile per un invasore impreparato. Lì, dove le piccole tribù isolane vivevano ancora secondo ritmi ancestrali, il conflitto mondiale palesò la complessità delle operazioni anfibie che si erano poste come obiettivo la conquista e il controllo dei piccoli avamposti emersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guadalcanal: l’isola presa in un giorno, difesa per sei mesi

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