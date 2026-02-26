Il Comune assume | oltre 200 candidati a caccia di un posto

Da padovaoggi.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse con numeri decisamente positivi le procedure di iscrizione ai tre bandi di concorso pubblicati dal comune di Cadoneghe per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato. Sono pervenute 192 candidature per il profilo di istruttore amministrativo, 16 per l’area D –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

McDonald’s sbarca (e assume). Caccia al posto di lavoroAulla (Massa Carrara), 4 febbraio 2026 – La città di Aulla si prepara ad accogliere una novità internazionale: il nuovo punto vendita McDonald’s.

Torino: Emirates assume, oltre 200 posti per assistenti di volo.Emirates punta su Torino: oltre 200 posti aperti per assistenti di volo Emirates intensifica la ricerca di personale di bordo in Italia, con una...

Temi più discussi: Urbanistica e partecipazione: parte il progetto Fuori dal Comune – spazi pubblici, scelte condivise; Comune di Milano, concorso con diploma per collaboratori dei servizi cimiteriali; Trapani, il Comune assume un dirigente tecnico a tempo indeterminato; Stesso Stato, regole diverse: in Piemonte non si assume, al Sud sì. La denuncia del sindaco di Borgofranco.

Il Comune prende in custodia i trofei della Rimini CalcioIl Comune di Rimini assume formalmente la custodia di dodici trofei del Rimini Football Club, tra cui la Coppa Italia Serie C 2024-2025. Questa mattina ... chiamamicitta.it

Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini FCQuesta mattina (mercoledì 18 febbraio) l'assessore allo Sport, Michele Lari, si è recato nella sede del Rimini Football Club, in via XX Settembre 122, per ritirare ufficialmente dodici trofei conquist ... newsrimini.it