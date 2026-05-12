Mps | nel trimestre utile a 521 milioni oltre le attese

Nel primo trimestre del 2026, una banca ha registrato un utile di 521 milioni di euro, superando le stime degli analisti. Il risultato rappresenta un incremento rispetto ai dati contabili precedenti.

Mps ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile di 521 milioni di euro. Il risultato, superiore alle attese degli analisti, è in crescita rispetto al dato contabile di 413 milioni del primo trimestre 2025, quando il Monte però ancora non consolidava Mediobanca, ma inferiore ai 692 milioni realizzati lo scorso anno su base pro-forma, simulando l’inclusione di Piazzetta Cuccia. L’utile, spiega una nota, “è sostenuto dalla crescita a doppia cifra della performance operativa” mentre, nel confronto su base pro-forma, “non beneficia di effetti positivi delle imposte”. L’utile ante imposte sale infatti a 911 milioni, in crescita del 6,7% anno su anno e del 15,6% rispetto al quarto trimestre.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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