Nella classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Pirovano e Goggia sono impegnate nella lotta per le prime posizioni di specialità. Mikaela Shiffrin mantiene la leadership nella classifica generale dopo lo slalom di Are, continuando a dominare la graduatoria. La stagione prosegue con diverse atlete che cercano di migliorare le proprie posizioni nelle varie discipline.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine dello slalom di Are. La fuoriclasse statunitense svetta con 1286 punti e ne vanta 140 sulla tedesca Emma Aicher, seconda con 1146, e 297 sulla svizzera Camille Rast, terza con 989. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 853 punti, ed è in testa nel superG, mentre Laura Pirovano è al comando della classifica di discesa con 28 lunghezze di margine nei confronti di Aicher. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026. SHIFFRIN Mikaela USA 1286. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano e Goggia in lotta per le graduatorie di specialità!

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