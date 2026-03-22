Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Mikaela Shiffrin si conferma al primo posto dopo il superG delle Finali. Sul fronte delle specialità, Sofia Goggia e Marta Pirovano vincono le rispettive sfere di cristallo, conquistando le prime posizioni nelle classifiche di discesa e slalom. La stagione si conclude con queste assegnazioni e risultati.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG delle Finali. La fuoriclasse statunitense svetta con 1286 punti e ne vanta 45 sulla tedesca Emma Aicher: tutto si deciderà nel gigante e nello slalom in programma il 24-25 marzo. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 982 punti, e ha vinto la Sfera di Cristallo di specialità, mentre Laura Pirovano ha vinto la classifica di discesa con 83 lunghezze di margine nei confronti di Aicher. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Goggia e Pirovano vincono le Sfere di specialità!

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