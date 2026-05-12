Movida selvaggia poca sicurezza e clienti oltre il numero consentito nei locali della riviera nord

Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle zone più frequentate della riviera nord, concentrandosi sui locali della movida. La sezione Commerciale della polizia municipale ha verificato il rispetto delle normative, riscontrando situazioni di eccesso di clientela e comportamenti poco sicuri. Le operazioni sono state fatte in vista della prossima stagione balneare, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle regole nei principali punti di ritrovo della zona.

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