escort nei locali della movida milanese quattro arresti e perquisizioni calciatori di serie a tra i clienti

Nell’ambito di un’indagine della Procura di Milano, quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari e sono state eseguite perquisizioni in vari locali della movida cittadina. L’indagine riguarda una società che organizza eventi in alcuni dei locali più frequentati della zona e si concentrerebbe su attività di escort presenti durante le serate. Sono stati coinvolti anche alcuni calciatori di serie A come clienti di questi servizi.

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell’ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l’accusa, offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della GdF, ha portato anche a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per oltre 1,2 milioni di euro....🔗 Leggi su Feedpress.me

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