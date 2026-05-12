Moue 26 design fuori fuoco
È iniziata la seconda edizione del MOUE, il festival dedicato alla grafica sociale nella città di Foggia. L’evento si concentra sulla promozione di progetti grafici con finalità sociali, attirando professionisti e appassionati del settore. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede esposizioni, workshop e incontri pubblici. La prima giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e di alcuni relatori specializzati.
Eventi Al via a Foggia la seconda edizione del Festival di grafica sociale. Fino a venerdì 15 maggio workshop, talk, mostre e confronti con al centro l'idea del design come pratica sociale Eventi Al via a Foggia la seconda edizione del Festival di grafica sociale. Fino a venerdì 15 maggio workshop, talk, mostre e confronti con al centro l'idea del design come pratica sociale Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 130 pagine a colori per i nostri 55 anni. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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