Moue 26 design fuori fuoco

È iniziata la seconda edizione del MOUE, il festival dedicato alla grafica sociale nella città di Foggia. L’evento si concentra sulla promozione di progetti grafici con finalità sociali, attirando professionisti e appassionati del settore. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede esposizioni, workshop e incontri pubblici. La prima giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e di alcuni relatori specializzati.

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