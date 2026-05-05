Al via ' Moue Design fuori fuoco' la II Edizione del Festival di grafica sociale di Foggia

È iniziata la seconda edizione di 'Moue, Design fuori fuoco', il festival di grafica sociale che si svolge a Foggia. Questo evento si propone di collegare la progettazione grafica con l’attivismo locale e coinvolge istituzioni culturali della città. La manifestazione si svolge nel centro e coinvolge numerosi partecipanti e artisti, offrendo un’occasione di confronto e di presentazione di lavori legati a temi sociali.

Moue è il primo festival di grafica sociale della città di Foggia, nato per mettere in relazione la cultura del progetto con l'attivismo locale e le istituzioni culturali. Il design viene proposto, in questa sede, come pratica di impegno civile e strumento capace di attivare comunità e spazi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate In arrivo la II Edizione festival ‘Calascio Innovation Playground’(Adnkronos) – Si terrà a Calascio, dal 9 al 13 marzo 2026, la seconda edizione del Calascio Innovation Playground, iniziativa promossa da Giffoni... Leggi anche: Decima edizione del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics Approfondimenti e contenuti Si parla di: Al via la prima edizione del Fiumefreddo Movie Fest; A Vallà l’ex market diventa Wallàmart, cuore pulsante del museo diffuso.