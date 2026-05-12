A Motta di Livenza, durante la Sagra di San Giovanni, si terrà un evento dedicato ai Coldplay, con luci e video che ricreeranno l’atmosfera del concerto originale. I musicisti coinvolti riprodurranno lo spettacolo della band britannica, portando sul palco elementi visivi e sonori che richiamano l’evento musicale. L’appuntamento attirerà sicuramente molti appassionati, curiosi di rivivere l’esperienza dei Coldplay in un contesto locale.

? Punti chiave Come faranno le luci e i video a trasformare la sagra?. Chi sono i musicisti che replicheranno lo show dei Coldplay?. Perché questo concerto cambierà il volto della festa patronale locale?. Come si può prenotare un posto per questa esperienza multimediale?.? In Breve Gianluca Urban, Francesco Nichele, Enrico Cipolla e Massimo Andreetta guidano il gruppo musicale.. Andrea Pedron, Marco Scolaro, Damian Laing e Cristian Fior gestiscono tecnica, luci e video.. Evento in Via C. Gini 28 con formula cena e concerto per oltre due ore.. La proposta mira a modernizzare le feste patronali del territorio trevigiano.. Venerdì 12 giugno alle ore 21:00, la Sagra di San Giovanni a Motta di Livenza ospiterà i MyPlay – Coldplay Tribute per un concerto immersivo che promette di trasformare la serata in un viaggio multimediale unico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motta di Livenza: il tributo ai Coldplay accende la Sagra di San Giovanni

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