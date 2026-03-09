Motta di Livenza cliente preso a bottigliate in testa | sospesa la licenza a un bar

A Motta di Livenza, un cliente è stato colpito alla testa con una bottiglia e il bar coinvolto è stato temporaneamente chiuso. La licenza del locale è stata sospesa per cinque giorni. Il bar, che si trova in una zona frequentata da pregiudicati, ha subito questa misura dopo l’incidente. La decisione è stata presa dalle autorità competenti.

È stata disposta la sospensione per 5 giorni della licenza di un bar di Motta di Livenza, abituale punto di incontro per soggetti pregiudicati e luogo di ripetute aggressioni e alterchi. Il provvedimento, notificato ieri, è stato adottato dal Questore di Treviso per motivi di ordine pubblico e sicurezza collettiva, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di pericolosità sociale. I motivi della sospensione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine presso il locale di Motta di Livenza. Il bar era già noto alle autorità per essere frequentato da persone con precedenti penali e per essere stato teatro di numerosi episodi di violenza e aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

