Oggi sono state inaugurate due sedi elettorali legate alla lista civica a sostegno del candidato sindaco di Venezia del centrodestra. La prima si trova in campo Santa Marina a Venezia, mentre la seconda, nel tardo pomeriggio, in Galleria Matteotti a Mestre. A quest'ultima, si è riunito un pubblico di oltre un centinaio di persone.

Nel tardo pomeriggio di sabato, in mattinata quella di campo Santa Marina a Venezia. Il candidato sindaco: «La mia candidatura è per, non contro» «La mia candidatura è per, non contro - ha dichiarato Venturini -. Non contro qualcuno, ma una lista civica di centro che parla d’insieme, che si contraddistingue con il sorriso e con i contenuti, e che deve guardare avanti partendo da un bilancio sano e in salute». Al centro del progetto, una visione generazionale che non divide: «Vogliamo parlare ai giovani che devono studiare e trovare lavoro a Venezia, ma senza dimenticare le persone anziane, che hanno bisogno del sostegno di tutti - anche di questa generazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini a Mestre

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