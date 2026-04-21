Dopo quasi un mese di pausa, il campionato di MotoGP torna in azione con il Gran Premio di Jerez. Tra i protagonisti c’è anche un pilota italiano, che in passato ha ottenuto pochi risultati di rilievo in questa pista, limitandosi a qualche podio. La gara rappresenta un’occasione per cercare di rompere un tabù personale, considerando le poche affermazioni ottenute finora a Jerez.

Dopo quasi un mese di pausa (per via dello slittamento a novembre del Gran Premio previsto inizialmente a metà aprile in Qatar) il Motomondiale si appresta a ripartire in Europa e per la precisione a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento della stagione in programma dal 24 al 26 aprile. Fari puntati su Marco Bezzecchi, leader del campionato grazie ad una striscia ancora aperta di cinque vittorie consecutive. Il romagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque al circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto nel ruolo di favorito principale della vigilia, con la possibilità di allungare ulteriormente in vetta alla classifica generale sul compagno di squadra Jorge Martin (distante appena 4 punti) e soprattutto sul campione del mondo in carica della Ducati Marc Marquez (quinto a -36).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bezzecchi a Jerez. Tabù vittoria da sfatare, in passato solo qualche podio

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