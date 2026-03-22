LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nel warm-up Bagnaia al ridosso della top 3

Durante il warm-up del GP del Brasile 2026, Bezzecchi ha registrato il miglior tempo mentre Bagnaia si è posizionato vicino alla top tre. La griglia di partenza sarà pubblicata alle 14.55 e la gara è prevista alle 19:00. I fan potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra copertura live. Restate con noi per tutte le novità sul Gran Premio.