LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nel warm-up Bagnaia al ridosso della top 3
Durante il warm-up del GP del Brasile 2026, Bezzecchi ha registrato il miglior tempo mentre Bagnaia si è posizionato vicino alla top tre. La griglia di partenza sarà pubblicata alle 14.55 e la gara è prevista alle 19:00. I fan potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra copertura live. Restate con noi per tutte le novità sul Gran Premio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.55 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport! Appuntamento alle 19:00 con la gara lunga! Restate con noi per tutti gli altri aggiornamenti dal GP del Brasile! 14.54 Questa la classifica: Marco Bezzecchi (Aprilia) — 1:17.824. Marc Marquez (Ducati) — 1:18.117 (+0.293). Alex Marquez (Ducati) — 1:18.161 (+0.337). Francesco Bagnaia (Ducati) — 1:18.167 (+0.343). Fermin Aldeguer (Ducati) — 1:18.258 (+0.434). Fabio Di Giannantonio (Ducati) — 1:18.301 (+0.477). Jorge Martin (Aprilia) — 1:18.327 (+0.503). Fabio Quartararo (Yamaha) — 1:18.425 (+0.601). Diogo Moreira (Honda) — 1:18.464 (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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