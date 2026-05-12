MotoGp Bezzecchi fa il leader e carica l' Aprilia | A Barcellona daremo il massimo pronti a stupire
Al Circuit de Barcelona-Catalunya, Aprilia Racing si prepara a tornare in pista dopo un weekend a Le Mans che ha visto i piloti del team conquistare una tripletta con Jorge Martín, Marco Bezzecchi e Ai Ogura. Bezzecchi si piazza in testa alla classifica e si dice pronto a dare il massimo a Barcellona, con l’obiettivo di sorprendere nuovamente. La squadra si concentra sulla prossima tappa, puntando a ottenere risultati significativi.
Aprilia Racing torna in pista al Circuit de Barcelona-Catalunya, reduce dallo storico weekend di Le Mans concluso con una tripletta firmata da Jorge Martín, Marco Bezzecchi e Ai Ogura. Il fine settimana sarà inoltre seguito dai secondi test ufficiali della stagione, in programma lunedì sul.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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