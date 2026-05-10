MotoGp l’Aprilia fa doppietta a Les Mans | vince Martin Bezzecchi è secondo

Domenica 10 maggio, a Le Mans, si è svolto il Gran Premio di MotoGp con una doppietta per l’Aprilia. Jorge Martin ha vinto la gara principale, dopo aver già ottenuto la vittoria nella Sprint di ieri. Il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, è arrivato secondo e mantiene la testa della classifica mondiale. La competizione si è disputata sul circuito francese, con le moto in pista per tutta la giornata.

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Les Mans, 10 maggio 2026 – Doppietta Aprilia nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, Jorge Martin ha conquistato la gara di Le Mans, dopo aver già trionfato nella Sprint di ieri, precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta leader del Mondiale. Terzo Ai Ogura davanti alla VR46 di Fabio Di Giannantonio, che ha sorpassato nell’ultimo rettilineo la KTM di Pedro Acosta. Sesto Fabio Quartararo (Yamaha), settimo Enea Bastianini (KTM). Poi Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda) a chiudere la top ten. Fonte Adnkronos Foto MotoGpFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: MotoGP, a Le Mans è dominio Aprilia. Trionfo di Martin, Bezzecchi secondo Leggi anche: MotoGp, a Le Mans vince Martin su Bezzecchi. Tris Aprilia sul podio Argomenti più discussi: MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGP, Francia: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Le Mans; Motogp, Aprilia a Le Mans con Bezzecchi carico: Vogliamo un altro weekend da protagonisti; Ducati 2024 e Aprilia 2026 a confronto: cosa ha detto Martin sulla differenza tra le due moto.