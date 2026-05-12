MotoGp Barcellona | circuito precedenti e orari tv

La MotoGP prosegue senza sosta, con due appuntamenti in sette giorni. Dopo la gara di Le Mans, il circus si sposta sul circuito di Barcellona, una pista considerata fondamentale per le case costruttrici per affinare e sviluppare le proprie strategie. La competizione si svolge in un contesto di continuità, con gli orari televisivi comunicati per assistere alle prove e alle gare in diretta.

Bologna, 12 maggio 2026 – La Moto gp non si ferma. Back to back in sette giorni. Dopo Le Mans arriva immediatamente Barcellona, la pista dove meglio di ogni altra si può tarare, e in parte sviluppare, il progetto delle varie case. Circuito completo, perfetto per capire in maniera più concreta il livello delle moto di un campionato che oggi dice chiaramente Aprilia. La tripletta in Francia ha confermato il trend partito sul finale di 2025 e oggi la squadra ufficiale di Noale guida la classifica con Marco Bezzecchi in testa a quota 128 punti, seguito a meno uno Jorge Martin, mentre tutti gli altri sono staccati quasi di un gp domenicale intero con Di Giannantonio a meno 44 e Acosta a meno 45.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

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