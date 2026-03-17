MotoGp Brasile 2026 | circuito programma e orari tv

Il Gran Premio di Brasile 2026 di MotoGp si terrà sul circuito di Bologna e si svolgerà nel mese di marzo. Sono stati annunciati il programma e gli orari delle sessioni di prove, qualifiche e gara, trasmesse in diretta televisiva. La competizione vedrà i piloti sfidarsi su un tracciato che promette emozioni intense, con la corsa prevista per la giornata di domenica.

Bologna, 17 marzo 2026 – La lotta per il titolo mondiale MotoGp si preannuncia più aperta che mai al Gp del Brasile 2026. Ducati non sembra così dominante, Aprilia è in rampa di lancio e anche KTM, con Pedro Acosta, sta lanciando segnali interessanti. Il gp della Thailandia, primo weekend della stagione due settimane fa, ha detto che Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta sono attualmente i tre migliori piloti della griglia. Il ducatista aveva vinto la Sprint sullo spagnolo, ma una decisione della direzione gara, su un sorpasso all’ultima curva, lo ha costretto a cedere la posizione al centauro KTM, che dunque si è preso la vetta del mondiale con il primo posto al sabato e il secondo la domenica dietro Bezzecchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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