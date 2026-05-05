Orari Motogp Francia 2026 | dove vederla in tv diretta Sky e differita Tv8 I precedenti sul circuito di Le Mans

Il campionato mondiale di MotoGP 2026 si avvicina alle tappe finali, con il Gran Premio di Francia che si terrà sul circuito di Le Mans. Le sessioni di prove e le qualifiche sono programmate nei prossimi giorni, mentre la gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su Tv8. Marco Bezzecchi, con tre vittorie e un secondo posto, guida la classifica generale, ma la lotta per il titolo resta aperta.

Roma, 5 maggio 2026 – Tre vittorie e un secondo posto. Marco Bezzecchi continua a comandare la Motogp 2026, ma il mondiale è tutto tranne che chiuso e alle sue spalle la bagarre infuria. La sfida riprenderà nel prossimo weekend da Le Mans, per il tradizionale gran premio di Francia sullo storico tracciato Bugatti. Il Bez è leader forte di una Aprilia veloce e concreta su ogni circuito ed è stata capace di difendersi anche su un tracciato ostico come Jerez, così i 101 punti in classifica sono quanto mai veritieri, ma il margine alle spalle è ancora colmabile con Jorge Martin, il compagno di squadra, secondo a 11 punti di distanza, mentre il primo ducatista è un concreto e solido Fabio Di Giannantonio, terzo a 30 lunghezze di ritardo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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