MotoGp Aprilia domina in Brasile | Bezzecchi davanti a Martin vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica

Storica doppietta di Aprilia in Brasile. La casa italiana domina sul circuito di Goiania, trovando la vittoria con Marco Bezzecchi e il secondo posto con Jorge Martin. Per il pilota riminese è il successo in due gare, che lo proietta in testa al Mondiale 2026 di MotoGp. Il suo primo rivale per il titolo, Marc Marquez, ha chiuso fuori dal podio, battuto al termine di uno splendido duello da Fabio Di Giannantonio, che si è preso così la terza piazza. Le due Ducati – ufficiale e Team VR46 – che avevano dato segnali di risveglio nella Sprint, sono state però nettamente battute dalle Aprilia. Per Bezzecchi è la quarta vittoria consecutiva: il primato in classifica, che aveva già assaporato dopo Argentina e Austin 2023, questa volta sembra l’alba di una stagione da grande protagonista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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