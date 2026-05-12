Motherwell-Celtic mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Longelo può colpire

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca Motherwell contro Celtic. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono già disponibili. La partita rappresenta un appuntamento importante per il Celtic, che cerca di conquistare il quinto scudetto consecutivo vincendo le ultime due sfide della stagione. Tra i giocatori in campo, Longelo potrebbe essere uno dei protagonisti in grado di fare la differenza.

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