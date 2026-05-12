Motherwell-Celtic mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Longelo può colpire
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca Motherwell contro Celtic. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono già disponibili. La partita rappresenta un appuntamento importante per il Celtic, che cerca di conquistare il quinto scudetto consecutivo vincendo le ultime due sfide della stagione. Tra i giocatori in campo, Longelo potrebbe essere uno dei protagonisti in grado di fare la differenza.
È stata una stagione altalenante per il Celtic, ma se vinceranno le ultime due partite, a cominciare da questa insidiosa trasferta a Motherwell, si aggiudicheranno il quinto titolo consecutivo. Queste perché sono in ritardo di un solo punto rispetto alla capolista Hearts, ma se facessero sei punti vorrebbe dire aver vinto lo scontro diretto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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