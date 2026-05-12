Motherwell-Celtic mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Longelo può colpire

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Motherwell e Celtic. La partita rappresenta un momento cruciale per il team scozzese, che punta a conquistare il quinto titolo consecutivo vincendo le ultime due gare di campionato. La formazione ospite potrebbe affidarsi a un giocatore in particolare, Longelo, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli addetti ai lavori.

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È stata una stagione altalenante per il Celtic, ma se vinceranno le ultime due partite, a cominciare da questa insidiosa trasferta a Motherwell, si aggiudicheranno il quinto titolo consecutivo. Queste perché sono in ritardo di un solo punto rispetto alla capolista Hearts, ma se facessero sei punti vorrebbe dire aver vinto lo scontro diretto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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