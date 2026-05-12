Motherwell-Celtic mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Longelo può colpire

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Motherwell e Celtic. La partita rappresenta un momento cruciale per il team scozzese, che punta a conquistare il quinto titolo consecutivo vincendo le ultime due gare di campionato. La formazione ospite potrebbe affidarsi a un giocatore in particolare, Longelo, mentre le quote e i pronostici sono già in circolazione tra gli addetti ai lavori.

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