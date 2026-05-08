Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano Motherwell e Hearts in una partita valida per il campionato scozzese. Lunedì, gli Hearts hanno vinto contro i Rangers per 2-1, recuperando uno svantaggio iniziale e riacquistando il vantaggio di tre punti in classifica. La vittoria ha ridotto le speranze di titolo dei Rangers, che ora sono staccati di sette punti dalla capolista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lunedì gli Hearts hanno riconquistato il loro vantaggio di tre punti in testa alla classifica del campionato scozzese, rimontando lo svantaggio iniziale e sconfiggendo i Rangers per 2-1, ponendo di fatto fine alle speranze di titolo dei Teddy Bears, che ora sono staccati di sette punti. E’ stata una vittoria importantissima per la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Motherwell-Hearts (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Real Sociedad-Real Betis (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Txuri-urdin ospitano gli andalusiIl Real Betis ha dimostrato di aver assorbito la bruttissima botta dell’eliminazione europea: la bella vittoria con l’Oviedo ha cementato il quinto... Cagliari-Udinese (sabato 09 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Udinese si apprestano a portare a termine la loro stagione che può dirsi soddisfacente, e si sfidano nel turno 35 della Serie A. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pronostico Motherwell - Hearts: analisi e quote; Rangers v Motherwell: title push meets top-four bid. Motherwell & Hearts dominate PFA Scotland Team of the YearThe PFA Scotland Premiership Team of the Year for the 2025-26 season is dominated by Motherwell and Hearts players. Fourth-placed Motherwell lead the way with five, while table-topping Hearts have ... ca.sports.yahoo.com Motherwell & Hearts dominate PFA Scotland Team of the YearClaudio Braga, Paul McGinn, Lawrence Shankland & Elijah Just make the PFA Scotland Premiership Team of the Year The PFA Scotland Premiership Team of the Year for the 2025-26 season is dominated by ... bbc.com Allora, è ora di rimarcare che mancano tre giornate alla fine del campionato scozzese di calcio Sabato: Motherwell-Hearts of Midlothian Mercoledì 13: Hearts of Midlothian-Falkirk E poi, sabato 16: Celtic-Hearts of Midlothian Ovvero la possibile madre di tutte le - facebook.com facebook