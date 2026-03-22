Due mostre a Roma e Bologna espongono le opere di Agnès Varda, regista e artista francese nota per aver anticipato la Nouvelle Vague con il suo stile innovativo. Le esposizioni mettono in evidenza il suo approccio libero e provocatorio nel guardare e raccontare il mondo, riflettendo l’importanza del suo sguardo nella storia del cinema e dell’arte visiva.

Agnès Varda e l’arte libera del guardare. Quando capiremo l’importanza dello “sguardo” di rottura della Nouvelle Vague, quello delle opere prime indipendenti e ribelli tra fine cinquanta e inizio sessanta, saremo diventati ciechi. E tra le “passeggiate” parigine celebri, quelle che sfondano il teatro di posa del cinema di papà, tra Fino all’ultimo respiro e I Quattrocento colpi, giova ricordare che in mezzo, addirittura sopra, anzi proprio più in alto, c’è stata quella femminile (dietro la macchina da presa e davanti con la spesso dimenticata ma splendida Corinne Marchand), inquieta e poetica, quasi magica della Varda con Cléo dalle 5 alle 7 (1962). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agnès Varda e lo sguardo che ha anticipato la Nouvelle Vague. Due mostre tra Roma e Bologna

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