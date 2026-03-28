Gli ombretti sono al centro delle tendenze di trucco per la primavera 2026, con colori intensi e vivaci che evidenziano gli occhi. Le nuove collezioni propongono nuance audaci adatte a ogni tono di pelle, confermando il ruolo di questo cosmetico come elemento principale del look stagionale. La scelta dei colori si rivolge a un pubblico ampio, senza restrizioni di età o stile.

Sono gli ombretti i grandi protagonisti del make up Primavera 2026. Dopo più di una stagione in sordina, surclassati dallo strapotere del trucco effetto naturale prima e dai gloss poi, utilizzati a mo’ di passe-partout su labbra, viso e occhi, il colore si sta riappropriando delle palpebre, e lo fa in modo deciso, senza troppe vie di mezzo. Make up Primavera 2026: il trionfo del colore. Una tendenza anticipata dalle passerelle Primavera-Estate 2026, e confermata da quelle da poco concluse del prossimo Autunno-Inverno, dove le tonalità intense hanno fatto la voce grossa, sia sugli occhi che sulle labbra. Non sono mancati accenni più soft, perfetti per chi preferisce sfruttare sfumature più delicate, sempre molto gettonate con l’arrivo della bella stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli ombretti sono grandi protagonisti del make up di stagione, con colori decisi e vivaci che vestono lo sguardo. La buona notizia? I colori stanno bene a tutte

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