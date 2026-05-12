Mostra Lgbt+ al Pirellone le istituzioni non si presentano | è polemica

All'inaugurazione della mostra “Ritratto di famiglie” al Pirellone, dedicata a genitori e parenti di persone Lgbt+, molte istituzioni non hanno partecipato. La mostra è stata fortemente voluta dal consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini. La presenza o assenza delle istituzioni ha suscitato polemiche tra i partecipanti e i promotori dell'evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui