Le uova di falco pellegrino in cima al Pirellone si schiudono nel giorno di Pasqua

Nel giorno di Pasqua del 2026, due pulcini di falco pellegrino sono nati in cima al grattacielo Pirelli di Milano. La coppia di falchi, chiamata Giò e Giulia, ha dato vita ai piccoli sotto gli occhi di chi osserva dall’esterno. Le uova si sono schiuse nel tradizionale periodo primaverile, mantenendo viva la presenza di questa specie in città. La scena si ripete ormai da diversi anni, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Nel filmato delle videocamere a circuito chiuso della Regione Lombardia, ecco il momento in cui nascono i pulcini della coppia di falchi Giò e Giulia che abitano in cima al grattacielo Pirelli a Milano Come da tradizione anche nel 2026 la coppia di falchi pellegrini Giò e Giulia ha dato alla luce due pulcini di falco in cima al grattacielo Pirelli di Milano. Le uova dei rapaci, che ormai da anni “abitano” sul tetto del Pirellone, si sono schiuse quest'anno proprio nel giorno di Pasqua. Nel filmato delle videocamere a circuito chiuso del palazzo della Regione Lombardia, ecco il momento in cui i due falchetti escono dal guscio sotto l'occhio vigile di mamma falco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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In cima al Pirellone c’è una famiglia speciale: i falchi Giò e Giulia hanno deposto due uova, ora Milano guarda il cieloSul pinnacolo del Grattacielo Pirelli, il celebre Pirellone progettato da Gio Ponti, la femmina di falco pellegrino chiamata Giulia ha deposto il...

Temi più discussi: Sono nati due falchetti in cima al Pirellone (e presto potrebbero arrivarne altri); Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezza; Pirellone, si schiudono le prime uova di Giò e Giulia; Festa al Pirellone, è nato il pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia: primo cucciolo del 2026.

Le uova di falco pellegrino in cima al Pirellone si schiudono nel giorno di PasquaNel filmato delle videocamere a circuito chiuso della Regione Lombardia, ecco il momento in cui nascono i pulcini della coppia di falchi Giò e Giulia che abitano in cima al grattacielo Pirelli a Milan ... milanotoday.it

Pirellone, nati i primi falchetti di Giò e Giulia: i falchi pellegrini nidificano a Milano dal 2014Al Pirellone sono nati i primi pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica a Milano ... fanpage.it

Lieto evento a un passo dal cielo sopra Milano. Nel nido sul Pirellone, il giorno di Pasquetta, sono nati i primi due falchetti di Giulia e Giò, i falchi pellegrini che nidificano in cima al grattacielo dal 2014 e che in questi anni hanno allevato con successo molti dis - facebook.com facebook

Sono nati i primi due pulli di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano (e c’è attesa per la schiusa delle altre uova) x.com