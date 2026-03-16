Recentemente, l’Ospedale del Cuore di Massa ha annunciato l’introduzione di una nuova strumentazione diagnostica. La presentazione è avvenuta questa settimana, evidenziando la capacità di ottenere diagnosi più precise e tempi di risposta più rapidi rispetto al passato. La novità rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento delle tecnologie cliniche presso la struttura sanitaria.

MASSA – Nei giorni scorsi l’ Ospedale del Cuore ha compiuto un decisivo passo in avanti nel percorso di ammodernamento delle proprie dotazioni cliniche. Venerdì 13 marzo è stata infatti inaugurata una nuova TAC di ultimissima generazione, acquistata grazie a uno stanziamento pubblico di 1,5 milioni di euro. L’avvio operativo del macchinario rafforza il ruolo di eccellenza della rete Monasterio, offrendo ai cittadini prestazioni sanitarie caratterizzate da altissima precisione e massima sicurezza. Il nuovo impianto diagnostico sfrutta avanzati applicativi di intelligenza artificiale per ottimizzare l’acquisizione dei dati clinici. La macchina è capace di immortalare l’intera anatomia cardiaca nel tempo di un singolo battito, una rapidità che annulla le difficoltà diagnostiche legate a pazienti che presentano aritmie o frequenze alterate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tempi record e diagnosi millimetriche: le istituzioni presentano la nuova strumentazione diagnostica di Massa

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