Mosca sta potenziando la propria campagna di comunicazione attraverso l'uso dell’intelligenza artificiale, producendo video che raffigurano soldati russi mentre issano il tricolore in varie zone del fronte. Questi contenuti combinano materiale reale e immagini create o modificate con tecnologie di intelligenza artificiale. La strategia sembra mirata a rafforzare la narrazione di successi militari attraverso una forma di propaganda digitale.

La Russia sta aumentando la sofisticazione della propria guerra cognitiva attraverso video, in parte generati o rielaborati con l’IA, che mostrano presunti soldati russi intenti a issare il tricolore in diversi settori della linea del fronte. A segnalarlo è l’Institute for the Study of War, che analizza come la propaganda di Mosca abbia avuto uno slancio qualitativo, con montaggi più complessi, confezionati per suggerire una sequenza di avanzate simultanee e restituire l’idea di un collasso diffuso delle difese ucraine. La bandiera come arma informativa. Il meccanismo, osserva l’Isw, segue tattiche operative ben note. Dall’estate del 2025,...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mosca usa l’IA per gonfiare i successi al fronte. La nuova propaganda dei tricolori russi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Su Steam arriva un videogioco sulla guerra in Ucraina. La rivolta dei gamer: «I buoni sono i russi. È propaganda di Mosca»C’è un gioco che sarà disponibile dal 24 marzo, non in italiano, ma sulla piattaforma Steam, la principale realtà di distribuzione digitale di...

Nuova proposta USA: Mosca e Kiev al tavolo dei negoziatiIl 10 marzo 2026, la diplomazia internazionale registra una svolta significativa con l’annuncio di nuovi colloqui tra le potenze coinvolte nel...