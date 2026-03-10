Il 10 marzo 2026, le autorità degli Stati Uniti annunciano una proposta che mira a riunire Mosca e Kiev per negoziati ufficiali. Questa iniziativa rappresenta una nuova fase nei rapporti tra le parti coinvolte nel conflitto russo-ucraino, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto. La notizia viene comunicata alla comunità internazionale, che osserva con attenzione gli sviluppi di questa proposta.

Il 10 marzo 2026, la diplomazia internazionale registra una svolta significativa con l’annuncio di nuovi colloqui tra le potenze coinvolte nel conflitto russo-ucraino. Le autorità statunitensi hanno proposto un nuovo round di negoziati che dovrebbe vedere a sedere allo stesso tavolo Mosca e Kiev. Questa iniziativa arriva in un momento di tensione globale, dove gli equilibri geopolitici sono sottoposti a pressioni costanti. L’annuncio proviene direttamente dal portavoce Zelesnky, figura chiave nella comunicazione delle posizioni americane riguardo alla crisi. La proposta non è solo un gesto formale, ma rappresenta un tentativo concreto di sbloccare la situazione attuale attraverso il dialogo diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuova proposta USA: Mosca e Kiev al tavolo dei negoziati

