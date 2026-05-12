Morto per aiutare l’amica bloccata in vetta onorificenza a Luca Sinigaglia | Il suo coraggio esempio per tutti
Luca Sinigaglia, un giovane che ha perso la vita cercando di aiutare un’amica rimasta bloccata in vetta, riceverà un riconoscimento ufficiale. La sua azione è stata ricordata come esempio di coraggio e altruismo. La cerimonia si è svolta a Melzo, dove è stato reso omaggio alle sue qualità e al gesto che ha portato alla sua scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua figura e sul suo atteggiamento durante l’incidente.
Melzo (Milano) – Il sorriso e il coraggio, la voce e l’impresa di Luca Sinigaglia sul grande schermo del Teatro Trivulzio, il tributo commosso del pubblico, e infine la consegna del riconoscimento: alla memoria dell’eroico alpinista melzese morto a Ferragosto dell’anno scorso in Kirghizistan il Premio di Benemerenza civica Città di Melzo. È stato consegnato sul palco dal sindaco Antonio Fusè al padre Giuseppe e ai fratelli Patrizia e Fabio: “A Luca - la motivazione - per l’atto di coraggio, compiuto con totali abnegazione, spirito di sacrificio, altruismo e generosità d’animo, che lo ha portato alla morte”. MELZO - LUCA SINIGAGLIA DECEDUTO SUL MONTE POBEDA A CUI VERRA’ ASSEGNATA LA BENEMERENZA CIVICA ALLA MEMORIA - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Il video.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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