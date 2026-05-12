Morto per aiutare l’amica bloccata in vetta onorificenza a Luca Sinigaglia | Il suo coraggio esempio per tutti

Luca Sinigaglia, un giovane che ha perso la vita cercando di aiutare un’amica rimasta bloccata in vetta, riceverà un riconoscimento ufficiale. La sua azione è stata ricordata come esempio di coraggio e altruismo. La cerimonia si è svolta a Melzo, dove è stato reso omaggio alle sue qualità e al gesto che ha portato alla sua scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua figura e sul suo atteggiamento durante l’incidente.

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