Luca Attanasio il ricordo a 5 anni dalla morte | Resta il suo esempio la sua umanità il suo sorriso

Luca Attanasio è ricordato a cinque anni dalla morte, causata da un attacco armato in Congo. La commemorazione ha coinvolto diverse personalità religiose e civili, che hanno reso omaggio alla sua dedizione e umanità. Durante la cerimonia, si sono condivisi ricordi e testimonianze, sottolineando il suo impegno umanitario e il sorriso che lo caratterizzava. La giornata si conclude con un momento di riflessione collettiva nel luogo della tragedia.

Nel giorno in cui ricorre il quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, le parole della moglie Zakia Seddiki. A Limbiate una messa solenne in memoria del diplomatico ucciso in Congo La messa solenne, a cinque anni dalla scomparsa, presieduta dal segretario di stato del Vaticano, Pietro Parolin, e l'abbraccio delle istituzioni e della comunità. Così Limbiate ha commemorato il quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo il 22 febbraio del 2021. La funzione si è tenuta domenica mattina nella chiesa di San Giorgio, in piazza Solari, alla presenza tra gli altri del sindaco Antonio Romeo e dei rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Mattarella, il messaggio per Luca Attanasio: Incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicanaIl capo dello Stato ha inviato una lettera al sindaco di Limbiate Domenico Romeo e ai familiari dell'ambasciatore ucciso il 22 febbraio di cinque anni fa in Congo. Cinque anni fa l'omicidio di Luca Attanasio, Mattarella: 'Il suo sacrificio un patrimonio vivo della memoria collettiva'L'ambasciatore morto in Congo insieme al carabiniere Iacovacci e all'autista Milambo. I messaggi di Tajani e Fontana. Qualche giorno fa, in occasione di un impegno istituzionale, ho avuto l'onore di riabbracciare Zakia, la moglie di Luca Attanasio, ambasciatore italiano assassinato in Congo insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. Persone d'oro. Ricordo indelebile. Rispetto e memoria. #22febbraio