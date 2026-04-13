Luca Attanasio e il suo esempio nelle parole dei genitori | Nostro figlio un uomo di pace Il coraggio dei sogni

Luca Attanasio, ucciso durante un mandato in Africa, è ricordato dai suoi genitori come un uomo di pace, capace di sognare con coraggio. La sua immagine sorridente appare in foto e video, lasciando un segno indelebile in chi ha condiviso con lui momenti o ha seguito la sua vicenda. La sua storia continua a essere raccontata attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e amato, sottolineando il suo carattere e il suo percorso.

Bellusco (Monza) – Il sorriso resta, luminoso sullo schermo. E resta soprattutto la traccia profonda che Luca Attanasio ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto – e anche di chi, semplicemente, ne ha incrociato la storia. A Bellusco la figura del giovane ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021 è tornata al centro di un incontro carico di emozione nella nuova biblioteca. Non una memoria sterile, ma un momento vivo, capace di interrogare coscienze e restituire senso all’impegno pubblico. “Un uomo di pace”. A dare voce alla storia, Salvatore Attanasio, che da quel giorno non ha mai smesso di attraversare l’Italia per raccontare chi fosse davvero suo figlio: “Un uomo di pace”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luca Attanasio e il suo esempio nelle parole dei genitori: “Nostro figlio, un uomo di pace. Il coraggio dei sogni” Luca Attanasio, il ricordo a 5 anni dalla morte: "Resta il suo esempio, la sua umanità, il suo sorriso"Nel giorno in cui ricorre il quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, le parole della moglie Zakia Seddiki. Leggi anche: Paolo Mendico, il dolore dei genitori: «Preside sospesa solo per tre giorni, davvero nostro figlio valeva così poco? La nostra vita è un inferno»