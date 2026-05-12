Morto l'economista Ugo Marani lutto nel mondo della cultura a Napoli Manfredi | Intellettuale di valore
È scomparso l’economista e ex direttore dell’Ires Cgil della Campania, Ugo Marani. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo della cultura napoletana. Il sindaco della città ha definito Marani un intellettuale di valore, sottolineando il suo contributo nel settore economico e sociale. La sua perdita è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla causa o sull’età. La comunità si prepara a rendere omaggio alla sua memoria nei prossimi giorni.
Morto Ugo Marani, economista ed ex direttore dell'Ires Cgil della Campania. Manfredi: "Un punto di rifermento per gli studi sulla finanza locale".🔗 Leggi su Fanpage.it
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