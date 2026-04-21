Nel mondo della movida napoletana si registra un lutto con la scomparsa di Luca Iannuzzi, noto imprenditore e figura di rilievo nel settore della vita notturna delle aree flegree e della città. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo ruolo nel panorama locale. La sua morte rappresenta una perdita per il settore e per la comunità che frequentava abitualmente.

È morto Luca Iannuzzi, storico imprenditore e figura di riferimento della movida flegrea e partenopea. Tra gli “inventori” del celebre Nabilah di Bacoli, Iannuzzi è stato un protagonista assoluto del mondo del divertimento, contribuendo negli anni a ridefinire il concetto di intrattenimento notturno e balneare. Visionario e innovatore, nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome anche ad altri locali iconici come ScottoJonno e Archivio Storico, diventati punti di riferimento per diverse generazioni. La sua capacità di anticipare tendenze e creare format vincenti lo aveva reso uno degli imprenditori più stimati del settore. Secondo le prime informazioni, Iannuzzi sarebbe stato stroncato da una malattia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, lutto nel mondo della movida: morto Luca Iannuzzi

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