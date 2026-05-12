Un incidente ha causato la morte di una persona all’incrocio di una statale molto trafficata, luogo che negli anni ha visto vari incidenti. Attualmente, non risultano esserci progetti o interventi programmati per migliorare la sicurezza di questa intersezione. La zona rimane vulnerabile, e i veicoli che passano quotidianamente devono affrontare un punto critico senza interventi di miglioramento riconosciuti.

Un incrocio in un punto molto trafficato, e che negli anni è stato teatro di diversi incidenti. Dopo il sinistro in cui sabato pomeriggio ha perso la vita Ipazio Antonio Esperti, 59enne cervese, si torna a parlare dell’intersezione in ingresso e in uscita da Cervia tra la statale Adriatica e via Pineta Formica. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Cervia, la vittima si trovava a bordo del suo scooter e procedeva in direzione nord quando è entrato in collisione con un’auto proveniente dal lato opposto della statale e intenta a svoltare a sinistra in via Pineta Formica. All’indomani dell’incidente ci si torna a interrogare su quel punto della statale, dove le corsie sono percorse a velocità spesso sostenute e i flussi di traffico possono essere continui, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto all’incrocio sulla statale. Non ci sono progetti per la sicurezza

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