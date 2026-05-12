Morto all’incrocio sulla statale Non ci sono progetti per la sicurezza

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ha causato la morte di una persona all’incrocio di una statale molto trafficata, luogo che negli anni ha visto vari incidenti. Attualmente, non risultano esserci progetti o interventi programmati per migliorare la sicurezza di questa intersezione. La zona rimane vulnerabile, e i veicoli che passano quotidianamente devono affrontare un punto critico senza interventi di miglioramento riconosciuti.

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Un incrocio in un punto molto trafficato, e che negli anni è stato teatro di diversi incidenti. Dopo il sinistro in cui sabato pomeriggio ha perso la vita Ipazio Antonio Esperti, 59enne cervese, si torna a parlare dell’intersezione in ingresso e in uscita da Cervia tra la statale Adriatica e via Pineta Formica. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Cervia, la vittima si trovava a bordo del suo scooter e procedeva in direzione nord quando è entrato in collisione con un’auto proveniente dal lato opposto della statale e intenta a svoltare a sinistra in via Pineta Formica. All’indomani dell’incidente ci si torna a interrogare su quel punto della statale, dove le corsie sono percorse a velocità spesso sostenute e i flussi di traffico possono essere continui, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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