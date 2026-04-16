Italia schianto tremendo sulla Statale coinvolto anche un bambino Ci sono morti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la via Aurelia, nel tratto a nord della Capitale. L’impatto è stato molto violento e ha coinvolto più mezzi, tra cui un’auto con a bordo un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma si segnalano diverse vittime. La scena è rimasta caotica, con le forze dell’ordine che stanno gestendo la situazione e ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un impatto violentissimo, poi il caos. Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2026, lungo la via Aurelia, nel tratto a nord della Capitale, sul litorale romano. Il bilancio è pesante: una vittima e diversi feriti, tra cui anche un bambino. Le due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 36,500, nel territorio di Ladispoli, in provincia di Roma. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 e, secondo le prime informazioni, l’urto è stato talmente forte da non lasciare scampo a uno dei conducenti, un giovane uomo, morto sul colpo nonostante i tentativi di soccorso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i feriti dalle lamiere delle auto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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