Morto a 40 anni Luca Barone imprenditore e anima dell' agriturismo Borgo Paradiso

È deceduto a 40 anni Luca Barone, imprenditore palermitano noto per aver gestito insieme al fratello l'agriturismo Borgo Paradiso. La sua attività era conosciuta nella zona e rappresentava un punto di riferimento per il settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui.

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