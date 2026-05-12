Morto a 40 anni Luca Barone imprenditore e anima dell' agriturismo Borgo Paradiso
È deceduto a 40 anni Luca Barone, imprenditore palermitano noto per aver gestito insieme al fratello l'agriturismo Borgo Paradiso. La sua attività era conosciuta nella zona e rappresentava un punto di riferimento per il settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui.
Si è spento a soli 40 anni Luca Barone, imprenditore palermitano e anima dell'agriturismo Borgo Paradiso, attività che gestiva insieme al fratello Pietro. Negli ultimi mesi aveva combattuto, col sostegno della famiglia, contro una grave malattia. Lascia la moglie e due figli piccoli. Tantissimi i.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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SERGENTE DELL'AERONAUTICA MUORE A SOLI 40 ANNI. COMUNITA' IN LUTTO ---> https://cityne.ws/lxaea facebook
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