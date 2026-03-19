Il Barone se ne va | addio a Peppe Celestino anima

A Caltanissetta si sta per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Celestino, conosciuto come il Barone, che si è spento all’età di 71 anni. La città si prepara a ricordare questa figura importante, che ha lasciato un segno significativo nella comunità locale. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che si stanno riunendo per l’ultimo saluto.

Caltanissetta si prepara a salutare Giuseppe Celestino, noto in città con il soprannome il Barone, scomparso all’età di 71 anni. La sua presenza costante alla biblioteca Scarabelli e la sua passione calcistica hanno segnato la vita quotidiana dei nisseni, lasciando un vuoto difficile da colmare per amici e familiari. L’uomo era riconosciuto per lo stile elegante che ricordava quello di un lord inglese, ma anche per la bontà d’animo che lo rendeva accessibile a tutti, dagli studenti ai semplici visitatori degli scaffali della storica sede culturale cittadina. L’eleganza come linguaggio silenzioso. La figura di Peppe Celestino si distingueva non solo per il ruolo professionale, ma per un’immagine personale curata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Barone se ne va: addio a Peppe Celestino, anima Articoli correlati Santo Stefano saluta Zi Sabatuccio: se ne va l’anima nobile del paeseIl sindaco Santoli ricorda l'amico fraterno: «La sua lungimiranza ha guidato la mia azione amministrativa, perdiamo un esempio di rettitudine». Leggi anche: Addio a Peppe Macrì: l'anima artistica di Ischia