È morto l'imprenditore Luca Iannuzzi proprietario di Nabilah Archivio Storico e ScottoJonno
L'imprenditore napoletano, proprietario di diverse attività tra cui Nabilah, Archivio Storico e ScottoJonno, è deceduto oggi, martedì 21 aprile, dopo aver affrontato una malattia da tempo. I funerali si terranno domani a Monte di Procida, nei Campi Flegrei. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra amici e collaboratori.
L'imprenditore napoletano, malato da tempo, si è spento oggi, martedì 21 aprile. I funerali di Luca Iannuzzi si svolgeranno domani a Monte di Procida, nei Campi Flegrei.🔗 Leggi su Fanpage.it
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