È morto l'imprenditore Luca Iannuzzi proprietario di Nabilah Archivio Storico e ScottoJonno

L'imprenditore napoletano, proprietario di diverse attività tra cui Nabilah, Archivio Storico e ScottoJonno, è deceduto oggi, martedì 21 aprile, dopo aver affrontato una malattia da tempo. I funerali si terranno domani a Monte di Procida, nei Campi Flegrei. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra amici e collaboratori.