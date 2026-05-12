Il 12 maggio 2026, la procura di Prato ha annunciato la riapertura delle indagini sulla morte di una giovane lavoratrice avvenuta alcuni anni fa. Il compagno della vittima ha dichiarato che lei non era consapevole dei rischi legati al macchinario coinvolto nell’incidente. La famiglia e i colleghi hanno espresso sentimenti di sorpresa e rabbia, mentre si attendono sviluppi nelle indagini in corso.

Prato, 12 maggio 2026 – “Sorpresa”, ma anche “rabbia”. Queste le parole che usa Alberto Orlandi, compagno di Luana D’Orazio, commentando la notizia della riapertura delle indagini da parte della procura di Prato sulla tragica morte sul lavoro della giovane. “Non abbiamo molti elementi riguardo alla riapertura, è stata un po’ una sorpresa. Provo un po’ di rabbia perché questa roba doveva venire fuori cinque anni fa e non cinque anni dopo. Se manca qualcosa all’appello – dice nel corso del programma “Batittori Liberti" ai microfoni Radio Cusano - vuol dire che quanto fatto fino ad ora non dico sia stato fatto male, ma che mancano dei pezzetti. La rabbia è aumentata, con il tempo non passa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte di Luana, il dolore che non passa. Il fidanzato: “Non era consapevole della pericolosità del macchinario”

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