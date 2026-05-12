Morta in fabbrica a Prato Schiacciata da macchinario Indagini riaperte su Luana

Nella zona di Prato, una lavoratrice ha perso la vita dopo essere stata schiacciata da un macchinario in fabbrica. Le autorità hanno riaperto le indagini per chiarire se ci siano state manomissioni sull'orditoio coinvolto nell'incidente. Si indaga anche sulla presenza di eventuali responsabilità di chi avrebbe potuto conoscere la situazione e non aver segnalato nulla, oltre a verificare eventuali coperture o omissioni.

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Risalire a chi ha manomesso l’orditoio che ha ucciso Luana D’Orazio, a chi sapeva e ha taciuto, a chi ha coperto qualcun altro. La procura di Prato ha riaperto le indagini sulla tragica morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni e mamma di un bambino di 5, stritolata dal macchinario a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 in una fabbrica a Montemurlo (Prato). L’esigenza da parte della procura di disporre nuovi accertamenti, ricontrollando gli esiti delle vecchie indagini, nasce dall’assoluzione in primo grado (per non aver commesso il fatto) del tecnico manutentore, Mario Cusimano, nel novembre scorso. Nelle motivazioni della sentenza il...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morta in fabbrica a Prato. Schiacciata da macchinario. Indagini riaperte su Luana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luana D’Orazio, la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull’operaia morta schiacciata in una fabbrica tessileLa nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni... Luana D’Orazio morta in fabbrica: svolta clamorosa nelle indaginiLa Procura di Prato ha deciso di riaprire il dossier relativo alla morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio 2021... Argomenti più discussi: Morta in fabbrica a Prato. Schiacciata da macchinario. Indagini riaperte su Luana; Luana D’Orazio, la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull’operaia morta schiacciata. La mamma: Sono contenta; Luana D’Orazio morta in fabbrica | svolta clamorosa nelle indagini; La procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D' Orazio. Secondo te come è morta Poppy? Quando era ancora umana? reddit Morta in fabbrica a Prato. Schiacciata da macchinario. Indagini riaperte su LuanaLa 22enne D’Orazio finì dentro l’orditoio, i titolari della ditta hanno patteggiato. La Procura cerca altri responsabili per l’infortunio sul lavoro di cinque anni fa. quotidiano.net