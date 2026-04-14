Morte Daniela Gaiani la sorella in aula | Il marito voleva cremarla subito
Nuova udienza nel processo per la morte di Daniela Gaiani, una donna di 58 anni trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua casa a Castello d’Argile. In aula, la sorella della vittima ha riferito che il marito aveva chiesto di procedere subito con la cremazione del corpo. La Corte d’Assise di Bologna sta esaminando le testimonianze e gli atti relativi al caso.
Nuova udienza in Corte d’Assise a Bologna nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua abitazione a Castello d’Argile. A testimoniare è stata la sorella, Angela Gaiani, che ha ricostruito in aula quanto accaduto nei giorni successivi al.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Morte di Daniela Gaiani, scontro in aula al processo: nuova perizia apre all’ipotesi suicidioUdienza in Corte d’assise a Bologna per la morte della 58enne trovata impiccata a Castello d’Argile nel 2021.
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