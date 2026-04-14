Morte Daniela Gaiani la sorella in aula | Il marito voleva cremarla subito

Nuova udienza nel processo per la morte di Daniela Gaiani, una donna di 58 anni trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua casa a Castello d’Argile. In aula, la sorella della vittima ha riferito che il marito aveva chiesto di procedere subito con la cremazione del corpo. La Corte d’Assise di Bologna sta esaminando le testimonianze e gli atti relativi al caso.