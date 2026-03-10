Morte di Daniela Gaiani scontro in aula al processo | nuova perizia apre all’ipotesi suicidio

Durante il processo per la morte di Daniela Gaiani, una donna di 58 anni trovata senza vita il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, si è verificato uno scontro in aula tra le parti. Una nuova perizia è stata presentata, aprendo all’ipotesi di un possibile suicidio. La discussione tra avvocati e periti ha coinvolto i dettagli dell’indagine e le conclusioni della relazione investigativa.

Udienza in Corte d'assise a Bologna per la morte della 58enne trovata impiccata a Castello d'Argile nel 2021. Ammesse le riprese della Rai, escluse Le Iene. La nuova analisi sui cellulari riaccende il confronto tra accusa e difesa Nuovo capitolo nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata senza vita il 5 settembre 2021 nella sua abitazione di Castello d'Argile, nel Bolognese. Nell'udienza davanti alla Corte d'assise si è registrato un duro confronto tra accusa e parti civili dopo l'emergere di una nuova consulenza tecnica che potrebbe cambiare lo scenario investigativo. Per la morte della donna è imputato per omicidio volontario il marito, il 63enne Leonardo Magri, attualmente a piede libero.