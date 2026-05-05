Le autorità stanno approfondendo le indagini sulla morte avvelenata con ricina avvenuta a Pietracatella. In base alle prime ricostruzioni, le verifiche si sono concentrate su un numero limitato di persone legate alla vittima, con particolare attenzione alla rete wifi di casa. La polizia sta esaminando le tracce digitali e le testimonianze per identificare eventuali sospetti nel caso.

Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita si starebbero concentrando su quattro o cinque persone. Nei giorni scorsi la polizia ha prelevato dall’abitazione delle vittime diversi dispositivi, tra cui anche due router wifi, che potrebbero aiutare a capire chi fosse presente nella casa dei Di Vita nei giorni dell’avvelenamento. I nuovi progressi delle indagini sul caso di Pietracatella Il sequestro dei dispositivi e le indagini sulla rete wifi Il parere del medico legale I nuovi progressi delle indagini sul caso di Pietracatella La teoria più accreditata dalla procura...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, fari sulla rete wifi di casa: quanti sarebbero i sospettati

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